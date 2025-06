Privacy a rischio | l’incubo delle conversazioni con Meta AI diventate pubbliche

privacy a rischio, l’incubo delle conversazioni con Meta AI diventate pubbliche. Domande intime su salute, orientamento sessuale o strategie per evadere il fisco: sono solo alcune delle conversazioni private che finiscono esposte sul feed pubblico "Discover" di Facebook, Instagram e del sito dedicato. Un problema che non sembra derivare da un errore tecnico, ma da una scelta di design controversa, sollevando gravi preoccupazioni sulla privacy degli utenti e sulla fiducia nel mondo digitale. La questione richiede risposte immediate e trasparenza.

Domande intime su salute, orientamento sessuale o persino strategie per evadere il fisco: sono solo alcune delle conversazioni private con Meta AI, l'intelligenza artificiale di Meta, che finiscono esposte sul pubblico "Discover" di Facebook, Instagram e del sito dedicato. Un problema che non sembra derivare da un errore tecnico, ma da una scelta di design controversa, sollevando gravi preoccupazioni sulla privacy degli utenti e sulla trasparenza delle piattaforme social. Chat private o contenuti social?. Meta AI, lanciata ad aprile 2025, consente agli utenti di interagire con un assistente virtuale attraverso le piattaforme del gruppo, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp.

