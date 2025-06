PRIMO PIANO – Il dramma invisibile dei bambini scomparsi

Il dolore silenzioso di genitori e famiglie sconvolte dall’assenza improvvisa dei propri figli rimane un dramma invisibile troppo spesso relegato nell’ombra. Storie come quelle di Angela Celentano, Denise Pipitone e Maddie McCann ci ricordano quanto fragile sia la normalità e quanto siano profonde le ferite di chi aspetta un ritorno che potrebbe non arrivare mai. Un viaggio nel cuore di un dolore che merita tutta l’attenzione.

Angela Celentano, aveva tre anni quanto scomparve nel 1996, mentre era in gita con la sua famiglia sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Denise Pipitone di anni ne aveva quasi quattro nel 2004, quando sparì dalle strade di Mazara del Vallo. Maddie McCann aveva tre anni nel 2007 quando non fu più trovata nel

