Primo nido | le tartarughe tornano sulle spiagge salentine per deporre il loro tesoro

Torre San Giovanni si anima di un miracolo naturale: le tartarughe marine tornano sulle spiagge salentine per deporre il loro prezioso tesoro. Con l’arrivo della stagione delle nidificazioni, il Salento si conferma teatro di un fenomeno affascinante e di grande valore ecologico. Un segnale di speranza e di impegno per la tutela di queste meravigliose creature marine. La natura ci regala un evento unico da vivere e preservare.

TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) - La stagione delle nidificazioni è ufficialmente iniziata anche nel Salento, in anticipo rispetto a quella dello scorso anno. Nei giorni scorsi, infatti, a Torre San Giovanni di Ugento, intorno alle 7 del mattino è stato rinvenuto il primo nido di Caretta caretta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Primo nido: le tartarughe tornano sulle spiagge salentine per deporre il loro “tesoro”

È in Sicilia il primo nido di tartaruga della stagione: messo in sicurezza dai volontari del Wwf - In Sicilia, durante la Giornata Mondiale della Biodiversità, i volontari del WWF hanno scoperto il primo nido di tartaruga Caretta caretta del 2025 a Sampieri, Ragusa.

