Primark apre nuovi negozi e assume 700 persone tutte le città coinvolte

Primark conferma il suo impegno nel nostro Paese, portando 5 nuovi negozi e 700 posti di lavoro nelle città di Roma, Biella, Perugia e Napoli. Con un investimento totale di oltre 90 milioni di euro nel 2023, il gigante dell’abbigliamento low cost rafforza la sua presenza in Italia, creando opportunità e contribuendo allo sviluppo locale. Con queste inaugurazioni, la moda accessibile diventa ancora più vicina a tutti.

Un altro assegno da 40 milioni di euro firmato Primark. Dopo i 50 milioni investiti nel 2023, il colosso dell’abbigliamento low cost torna a spingere sull’acceleratore in Italia, annunciando l’apertura di cinque nuovi punti vendita e l’assunzione di 700 persone. Le nuove aperture si concentreranno su quattro città: Roma (dove arriverà il terzo store), Biella, Perugia e Napoli, che incassa addirittura una doppietta. Con queste inaugurazioni, la rete italiana salirà a 26 negozi. Numeri che fotografano un’espansione metodica, partita nel 2016 da Arese e cresciuta nel tempo anche grazie al quartier generale nel cuore di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Primark apre nuovi negozi e assume 700 persone, tutte le città coinvolte

In questa notizia si parla di: primark - negozi - persone - città

Primark apre cinque nuovi negozi: 700 assunzioni in Italia - Primark accelera sul mercato italiano con l'apertura di cinque nuovi negozi e 700 assunzioni, consolidando il suo impegno nel settore moda.

Primark apre cinque negozi e assume 700 persone, tutte le città coinvolte; Primark apre altri negozi in Italia (il primo in queste città). E creerà 700 nuovi posti di lavoro, scopri dove; Lavoro, Primark apre a Collestrada e cerca personale: come candidarsi.