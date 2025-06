Prima Guerra Mondiale | la carneficina dell’Isonzo

La Prima Guerra Mondiale non iniziò con il celebre 24 maggio, ma il 21 giugno 1915, con l’oscura prima battaglia dell’Isonzo. Un massacro che si protrasse fino al 7 luglio, lasciando sul campo 15 mila vittime e nessun progresso territoriale. Una tragedia di sacrifici inutili, simbolo delle ambizioni frustrate e della brutalità del conflitto. Con pugno di ferro…

Più che il 24 maggio (1915) – quando «il Piave mormorava» – la guerra mondiale cominciò il 21 giugno con l'offensiva che la storia archivia come la «prima battaglia dell'Isonzo». L'attacco si avviò fiaccamente e si trascinò fino al 7 luglio con risultati controproducenti. Per non conquistare nemmeno un metro, furono sacrificati 15 mila soldati: 3.500 fra morti e dispersi e 11.500 feriti. Altre erano le ambizioni della vigilia.Con pugno di ferro e cuore di ghiaccio, lo Stato Maggiore era guidato da Luigi Cadorna che si meritò il titolo di «generalissimo». Gli ufficiali erano convinti che la guerra si sarebbe risolta in un «amen» al punto da non preoccuparsi del corredo invernale da assegnare a tutti quegli uomini mobilitati per il fronte.

L'ITALIA ENTRA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE All’alba del 24 maggio 1915 l’esercito italiano, formato in quel momento da 1.058.000 soldati di truppa e 31.000 ufficiali, sotto il comando del Generale Luigi Cadorna, varcava la frontiera sul fiume Isonzo, Vai su Facebook

