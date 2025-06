Pride Francesca Pascale sfila per l’amore libero e invoca Silvio Berlusconi

Nel cuore di Roma, il Pride ha visto protagonista Francesca Pascale, che ha sfilato con un messaggio di amore libero e un richiamo pubblico a Silvio Berlusconi. Ma questa scelta suscita domande: c'è una connessione tra il gesto e la figura dell'ex premier? La storia di Berlusconi, noto per le sue posizioni spesso controverse, lascia dubbi sulla possibilità che avrebbe approvato un simile uso del suo nome. Analizziamo insieme i possibili intrecci di queste vicende.

Al pride di Roma Francesca Pascale ha sfilato invocando l'amore libero e rimpiangendo pubblicamente Silvio Berlusconi: ma c'è correlazione tra i due aspetti? Andando a guardare la storia dell'ex premier, avrebbe mai accettato che il suo nome venisse usato in questo tipo di manifestazione?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pride, Francesca Pascale sfila per “l’amore libero” e invoca Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: pride - francesca - pascale - amore

Francesca Pascale madrina del Pride Village di Padova: “I diritti non hanno colore politico” - Francesca Pascale, madrina del Pride Village di Padova, si distingue come voce forte e determinata per i diritti civili, sottolineando che questi non devono essere mai confusi con il colore politico.

Al Roma Pride Francesca Pascale sul carro del Muccassassina agita lo striscione “Amore senza fine” e sotto mostrano la maglietta “Destra liberale dove sei? Silvio ci manchi!” #romapride #Berlusconi - X Vai su X

La notte è «stata molto difficile» ma ora a Tel Aviv, in quella che è una giornata di shabbat, si vive «una apparente tranquillità ». Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli, rimasto bloccato in Israele dove si era recato per partecipare al gay pride e in Vai su Facebook

Francesca Pascale: Berlusconi sapeva della mia bisessualità , ecco perché è finita la loro storia; Paola Turci e Francesca Pascale, la loro storia d'amore. FOTO; Francesca Pascale: Vannacci non ha interiorizzato la sua omosessualità . Ho incontrato più gay a destra.

Francesca Pascale su Silvio Berlusconi: “Un amore forte, il padre che avrei voluto” - A UnoMattina Weekly, Francesca Pascale ha parlato della sua storia d’amore con Silvio Berlusconi: “Rappresenta molte cose nella mia vita” ... Lo riporta dilei.it