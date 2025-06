Previsioni meteo dal 16 al 22?giugno | tra caldo afoso e temporali Come sarà il tempo in Italia

Previsioni meteo dal 16 al 22 giugno: un mix esplosivo di caldo afoso e temporali improvvisi si prepara a scuotere l’Italia. L’anticiclone nord-africano spingerà le temperature fino a 34°C sulla Pianura Padana, ma l’umidità elevata porterà instabilità e rovesci pomeridiani. Scopri come affrontare questa settimana incerta: tra sole cocente e temporali rinfrescanti, il clima continuerà a sorprendere. Restate aggiornati con DayItalianews!

Nord Italia – Caldo afoso e temporali pomeridiani. L'anticiclone nord?africano spingerà la colonnina di mercurio fino a 34?°C sulla Pianura?Padana, ma l'elevata umidità renderà l'atmosfera instabile. Lunedì: 31??21?°C – rovesci o temporali sparsi tra Alpi, Prealpi e alte pianure.. Martedì: 30??21?°C – cielo velato e clima afoso.. Mercoledì: 32??21?°C – persiste la velatura, caldo in aumento.. Giovedì e venerdì: picchi di 34?°C, sole filtrato da sottili nubi alte.. Weekend: 34??23?24?°C – nuovi temporali "a macchia di leopardo", soprattutto sabato.. Centro Italia – Alta pressione e scatti temporaleschi in Appennino.

