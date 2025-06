Prete rimprova bambino disabile durante la Messa l' ira della sorella | Gli ha dato un ceffone

Un episodio che sta sollevando sdegno e discussioni: durante la messa in onore di Sant’Antonio da Padova a Montecorvino Pugliano, un prete avrebbe rimproverato duramente un bambino disabile di dieci anni, scatenando la furia della sorella che gli ha dato un ceffone. Un gesto che mette in luce il delicato equilibrio tra rispetto e compassione in contesti sacri, lasciando molti interrogativi sulla gestione delle emozioni e dei ruoli all’interno della comunità.

Sta suscitando incredulità e polemiche ciò che sarebbe accaduto durante le celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova a Montecorvino Pugliano. Nel corso della Santa Messa del pomeriggio, il sacerdote avrebbe rimproverato con severità un bambino disabile di dieci anni, durante il momento.

