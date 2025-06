Presidio per i cani di Santa Bianca | Confronto positivo con il sindaco

Un presidio pacifico a Santa Bianca ha acceso i riflettori sulla drammatica condizione dei cani rinchiusi, ottenendo un confronto positivo con il sindaco. La nostra missione è sensibilizzare le istituzioni e chiedere azioni concrete per la tutela di questi esseri viventi. Con il supporto della comunità e l’impegno delle autorità , si apre una speranza di cambiamento per i 26 cani ancora in attesa di un futuro migliore. La lotta continua, perché nessun essere vivente merita di vivere in queste condizioni.

"Siamo qui per sensibilizzare le istituzioni a porre fine alla tragica situazione dei cani detenuti a Santa Bianca. Cerchiamo risposte e maggiori tutele per i 26 cani che ad oggi sono ancora rinchiusi". Prima del blitz del novembre scorso, i cani che la donna deteneva a Santa Bianca e in via Suore a Casumaro, in condizioni che sono al vaglio degli enti e delle forze dell'ordine, erano 50. Sopralluoghi, interventi, denunce, ordinanze del sindaco che hanno messo limiti e freni ad adozioni che la donna non potrà più fare e imposto provvedimenti perentori. C'erano diverse associazioni ieri mattina a manifestare davanti al Municipio di Bondeno.

