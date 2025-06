Presidente Cedrus | Cina offre molte nuove opportunita’ a imprese straniere

Il presidente di Cedrus Cina, Rani Tarek Jarkas, sottolinea come il mercato cinese offra numerose opportunità per le imprese straniere, grazie a politiche favorevoli e un quadro normativo sempre più aperto. Con oltre 13 anni di esperienza, Cedrus ha beneficiato di questa apertura, rafforzando la propria presenza e credibilità nel Paese. Per scoprire di più, non perdete l’occasione di visualizzare il video completo al seguente indirizzo: ...

"Facciamo affari in Cina da oltre 13 anni. E le nostre aspettative sono state soddisfatte, sia per quanto riguarda le politiche governative, sia per quanto riguarda le norme e i regolamenti, sia per quanto riguarda l'apertura", ha dichiarato Rani Tarek Jarkas, presidente del gruppo Cedrus.

