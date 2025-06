Prendono a calci una donna per un diverbio in un negozio | fermati in sei tra i 12 e i 16 anni

Una scena di violenza improvvisa e cruenta scuote una tranquilla via di paese: sei giovani tra i 12 e i 16 anni prendono a calci una donna di 59 anni nel bel mezzo di un diverbio in un negozio. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, ma la vittima ha riportato gravi ferite. Un episodio che mette in discussione l’importanza di educare i più giovani al rispetto e alla convivenza civile.

Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti a via Leopardi 153 dove poco prima una 59enne dopo aver discusso per futili motivi in un’attivitĂ commerciale con un gruppo di giovanissimi era stata violentemente spintonata con dei calci alla schiena. La donna è caduta riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Prendono a calci una donna per un diverbio in un negozio: fermati in sei tra i 12 e i 16 anni

In questa notizia si parla di: calci - donna - prendono - diverbio

P. Diddy picchia la ex fidanzata Cassie Ventura, il cantante ripreso nel 2016 mentre prende a calci e trascina la donna a terra - VIDEO - Il processo a New York contro il cantante e produttore P. Diddy è iniziato con la controversiale presentazione di un video risalente al 2016.

Prendono a calci una donna per un diverbio in un negozio: fermati in sei tra i 12 e i 16 anni; Napoli, litiga con una ragazzina, 16enne preso a calci in faccia da due giovani davanti a scuola; Botte da orbi tra le stradine del centro storico: calci, pugni e spunta anche un coltello.

Prendono a calci una donna per un diverbio in un negozio: fermati in sei tra i 12 e i 16 anni

Secondo napolitoday.it: Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti a via Leopardi 153 dove poco prima una 59enne dopo aver discusso per futili motivi in un’attività commerciale con un gruppo di giovanissimi era stata vio ...