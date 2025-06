Premio Troisi a Ezio Greggio | Racconto 50 anni di carriera con il mio one man show

Ezio Greggio, icona della comicità italiana e internazionale, celebra un incredibile traguardo con il Premio Troisi sulla scena di Salina. Con oltre 50 anni di carriera tra sketch, set cinematografici e tantissime ore di televisione, il suo one man show è un viaggio affascinante tra aneddoti e ricordi che catturano il pubblico. Un’occasione unica per rivivere la sua straordinaria storia professionale e umana, dimostrando ancora una volta perché rimane un vero mattatore.

SALINA (ME) – Dagli scherzi con Mel Brooks ai set al fianco di Leslie Nielsen, dalle quasi 5mila puntate di Striscia la notizia, tg satirico più longevo d’Italia, ai tanti film dagli anni ’80 a oggi: Ezio Greggio non si risparmia e il pubblico rimane sempre incantato nell’ascoltare aneddoti, esperienze, ricordi, episodi di vita vissuta, personale e professionale, che diventano spettacolo grazie alla verve di un mattatore. Ha ricevuto la Targa Argento Massimo Troisi 2025, per la sezione Teatro, grazie al successo del suo ultimo one man show Una vita sullo schermo, raccontato sul palco della piazza di Malfa durante il Marefestival Salina, intervistato dal direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri insieme con la collega Nadia La Malfa, conduttrice della kermesse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it