Premio Sportilia 2023 | Dominik Paris e Maurizio Sarri tra i premiati a Santa Sofia

Si chiude il parterre dei premiati della 27ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘sport e non solo’ di Santa Sofia, previsto il 7 luglio, con due nomi prestigiosi come il campione di sci Dominik Paris e mister Maurizio Sarri. Un doppio colpo da parte della collaudata coppia del Premio, il patron Franco Aleotti e il giornalista Marino Bartoletti, che da anni fanno convergere nel paese bidentino personaggi d’eccezione. Dominik Paris è uno sciatore alpino, campione del mondo nel supergigante a Are nel 2019 e vincitore di una Coppa del Mondo nella stessa specialità. Ha un palmares nella Coppa del Mondo con 24 vittorie, 11 secondi posti e 15 terzi posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it