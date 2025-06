Premio Celi stasera l’atteso gala di premiazione

Stasera torna il grande momento: il Premio Celi celebra la sua sesta edizione con un Gala di premiazione imperdibile. Tra emozioni, riconoscimenti e spettacolo, l’arena Cicciò del Palacultura si prepara ad accogliere ospiti di rilievo e talenti emergenti, chiudendo in bellezza una tre giorni ricca di appuntamenti. La serata sarà un’occasione unica per riconoscere il talento e la passione che rendono questo premio un evento imperdibile nel panorama culturale italiano.

