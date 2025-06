Premier Meloni giunta in Canada per G7

Il viaggio di Giorgia Meloni in Canada segna un momento cruciale per l’Italia nel contesto internazionale. Arrivata a Calgary con la sua delegazione, la Premier si prepara ad affrontare il G7, un'occasione unica per dialogare su temi globali di grande rilevanza. Al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, tra impegni e incontri strategici, si punta a rafforzare il ruolo dell’Italia sulla scena mondiale, aprendo nuove prospettive di dialogo e cooperazione.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Canada, per partecipare al G7. Il volo di Stato con la delegazione italiana è atterrato all'aeroporto di Calgary, da dove è previsto il trasferimento a Kananskis che ospiterà il summit dei leader, al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, dove lunedì 16 e martedì 17 giugno si terranno i lavori del G7.

Meloni riceve il Primo Ministro del Canada Mark Carney a Palazzo Chigi - Il 17 maggio 2025, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, in un incontro volto a rafforzare i legami tra Italia e Canada.

G7 al via in Canada, Meloni e i leader riuniti in un mondo in fiamme; A Parigi la riunione dei volenterosi, presente il premier Meloni; Zelensky: Pronti a firmare accordo su terre rare. Macron e Starmer lavorano a tregua di 1 mese - La proposta di tregua di Parigi e Londra: “Nell'aria, nei mari e nelle infrastrutture energetiche.

