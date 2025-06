Premiamo i media attenti ai più piccoli | intervista a elisabetta scala su un anno di zapping e streaming

In un mondo mediatico in continua espansione, premiare i media attenti ai più piccoli diventa essenziale per proteggere e valorizzare il tempo delle famiglie. Intervistando Elisabetta Scala, esploriamo un anno di zapping e streaming, evidenziando l’importanza di promuovere contenuti “family friendly”. In questo contesto, creare ambienti digitali sicuri e coinvolgenti è fondamentale per favorire una fruizione responsabile e consapevole, assicurando un futuro più sereno e informato per le nuove generazioni.

l’importanza di promuovere contenuti televisivi e digitali “family friendly”. In un contesto mediatico caratterizzato da un flusso continuo di stimoli, la diffusione di contenuti sicuri e positivi per le famiglie assume un ruolo fondamentale. La crescente presenza di materiali potenzialmente dannosi, specialmente per i minori, rende necessario sviluppare strategie e iniziative volte a favorire una fruizione consapevole e responsabile delle piattaforme digitali e televisive. il ruolo del Moige nella tutela dei minori attraverso iniziative dedicate. “Un anno di Zapping e di Streaming”: un progetto consolidato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Premiamo i media attenti ai più piccoli: intervista a elisabetta scala su un anno di zapping e streaming

In questa notizia si parla di: premiamo - media - attenti - intervista

Un anno di Zapping e di Streaming, intervista a Elisabetta Scala (Moige): Ecco perché premiamo i media attenti ai più piccoli.

“Un anno di Zapping e di Streaming”, intervista a Elisabetta Scala (Moige): “Ecco perché premiamo i media attenti ai più piccoli” - TvBlog ha incontrato Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, prima dell'iniziativa "Un anno di Zapping e di Streaming" organizzata per premiare i programmi tv, web e social più family friendly e a ... Come scrive msn.com