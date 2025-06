Preghiera della sera 15 Giugno 2025 | Trasforma la mia vita

Ogni sera, un momento sacro per riflettere e chiedere la guida divina. La preghiera della sera del 15 giugno 2025 ci invita a rivolgerci alla Santissima Trinità con umiltà e fede, affinché possa trasformare la nostra vita e riempirla di grazia e speranza. Apriamo il cuore a Dio, riconoscendo i doni ricevuti e chiedendo forza per affrontare il domani. Con questa preghiera, lasciamo che la luce divina illumini il nostro cammino.

“Trasforma la mia vita”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 Giugno 2025: “Trasforma la mia vita”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - trasforma - vita

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

La domenica di affetto e di preghiera per il Papa; Papa Francesco «anche stamattina ha avuto bisogno dell'ossigeno». Su X ringrazia i bimbi per le lettere e l'affetto. Fisichella: «Dio lo assista»; Messa del Giovedì santo. L’arcivescovo Lorenzo: l’Eucaristia trasforma la vita.

Preghiera della sera del 4 Agosto 2024: “Trasformami a Tua immagine” - E fa’ che noi tutti, col volto scoperto, riflettiamo, come uno specchio, la gloria del Signore e siamo ... Si legge su lalucedimaria.it