Precipita in un crepaccio di sei metri | i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia

Un drammatico salvataggio ha visto i coraggiosi vigili del fuoco di Lecco mettere a rischio la propria sicurezza per salvare una cagnetta caduta in un crepaccio di sei metri. Alle ore 12 di sabato 14 giugno, la loro abilità e determinazione hanno fatto sì che il piccolo pelosetto tornasse sano e salvo tra le braccia dei suoi affettuosi padroni. Un gesto di eroismo che dimostra come il cuore e la professionalità possano fare la differenza.

Cade in un crepaccio e rischia la vita, cane salvato grazie a un complicato intervento dei vigili del fuoco di Lecco. Alle ore 12 di sabato 14 giugno i pompieri, supportati dalla squadra Saf (Speleo alpino fluviale) in rinforzo dal comando di Monza, sono intervenuti nelle campagne di Torre de'. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Precipita in un crepaccio di sei metri: i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia

In questa notizia si parla di: crepaccio - vigili - fuoco - precipita

Precipita in un crepaccio di sei metri: i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia; Mucca precipita in un dirupo a Manfredonia: i Vigili del Fuoco intervengono con l’elicottero; Verona, mucca precipita in un crepaccio: salvata dai Vigili del fuoco.

Precipita in un crepaccio di sei metri: i vigili del fuoco salvano la cagnetta Mia - Il recupero, complicato dalla stretta cavità, è stato possibile grazie a sofisticate tecniche: utilizzato un gancio di un metro e mezzo poi collegato al collare dell'animale ... Come scrive leccotoday.it