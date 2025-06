prato trionfa nella supercoppa provinciale pratese contro montemurlo

Un weekend di emozioni e passione sportiva ha brillantemente concluso la Supercoppa provinciale pratese, con il Prato che trionfa contro Montemurlo. La risposta entusiasta di pubblico e istituzioni ha superato ogni aspettativa, spingendo gli organizzatori a sognare una prossima edizione ancora più grande. Sandro Ciardi, anima del Torneo dei Rioni di Prato, si mostra ottimista: questa vittoria rappresenta solo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo.

"Siamo soddisfatti dell’evento e della risposta ottenuta dal pubblico e dalle istituzioni. Una manifestazione che vorremmo riproporre anche per il prossimo anno, magari con qualche modifica". Sandro Ciardi, il principale organizzatore dei Torneo dei Rioni di Prato di calcio, ha così tirato le somme della " Supercoppa provinciale pratese " che ha visto sfidarsi due sere fa al Nelli di Oste il Rione Popolesco (campione in carica del Torneo dei Rioni montemurlese) ed i Rossi di Santa Trinita (che si sono aggiudicati la prima edizione dell’omologo torneo del capoluogo). E non è mancato lo spettacolo: a vincere l’inedito scontro sull’asse Prato – Montemurlo sono stati i pratesi, capaci di imporsi per 5-2 sui padroni di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it