Pozzuoli a Firenze | segnalazione speciale al Premio La Ginestra 2025

Pozzuoli vola a Firenze con grande orgoglio: alla cerimonia del Premio La Ginestra 2025, Giovanna Di Francia ha ricevuto una Segnalazione Particolare nella sezione Narrativa Edita per il suo coinvolgente romanzo "Anche in carcere viene Natale". Un riconoscimento che onora il talento e la creatività partenopea, portando il nostro territorio sotto i riflettori nazionali. Un traguardo che dimostra come la cultura possa unire e ispirare ovunque ci troviamo.

Il 14 giugno, presso la Biblioteca delle Oblate, si è svolta la cerimonia del Premio Letterario La Ginestra di Firenze, organizzato dal Centro Culturale Fonte Aretusa. In questa cornice prestigiosa, Giovanna Di Francia ha ottenuto una Segnalazione Particolare della Giuria nella sezione Narrativa Edita per il suo romanzo Anche in carcere viene Natale

