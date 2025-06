Pozzuoli a Firenze | segnalazione speciale al Premio La Ginestra 2025

Pozzuoli vola a Firenze con orgoglio: la scrittrice Giovanna Di Francia riceve una Segnalazione Particolare al Premio La Ginestra 2025, uno degli riconoscimenti più prestigiosi del panorama letterario italiano. Il 14 giugno, alla suggestiva Biblioteca delle Oblate, il suo romanzo "Anche in carcere viene Natale" ha conquistato la giuria, dimostrando come la passione e la talento possano attraversare confini e emozionare anche oltre i mari. Un risultato che rende onore alla creatività campana!

Il 14 giugno, presso la Biblioteca delle Oblate, si è svolta la cerimonia del Premio Letterario La Ginestra di Firenze, organizzato dal Centro Culturale Fonte Aretusa. In questa cornice prestigiosa, Giovanna Di Francia ha ottenuto una Segnalazione Particolare della Giuria nella sezione Narrativa Edita per il suo romanzo Anche in carcere viene Natale (CLICCA QUI . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it