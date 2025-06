Pozzallo il delirio del sindaco pro-migranti | Fateli sbarcare tutti

Pozzallo si trasforma nel palcoscenico di un acceso dibattito sulla gestione dell’immigrazione, con il sindaco che si schiera in prima linea per favorire gli sbarchi. Quando le ONG incontrano difficoltà, sono le amministrazioni locali a prendere il timone, alimentando un dibattito acceso tra solidarietà e sicurezza. La recente vicenda dello sbarco della Sea Eye 5 mette in evidenza le tensioni e le sfide di un tema sempre più al centro dell’attenzione pubblica.

Fateli sbarcare tutti. Quando le ong non riescono nel loro intento, ci pensano i sindaci progressisti a far arrivare i migranti nelle nostre coste. Almeno questo è quello che è accaduto a Pozzallo, dove il primo cittadino ha lanciato un appello alle autorità. "Il previsto sbarco dei migranti della Ong Sea Eye 5 (58 adulti e 7 minori), previsto alle 13:30 nel Porto di Pozzallo, sta subendo ritardi perché vi sono delle operazioni, forse di trasbordo, al largo della costa. Voci non confermate riferiscono, che per ordini superiori, si vorrebbero fare sbarcare soltanto i soggetti fragili ", ha scritto il sindaco di Pozzallo (Ragusa), Robero Ammatuna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pozzallo, il delirio del sindaco pro-migranti: "Fateli sbarcare tutti"

