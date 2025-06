Pozzallo braccio di ferro sui migranti a bordo della Sea eye 5 Il sindaco | Fateli sbarcare subito

La tensione a Pozzallo cresce mentre il braccio di ferro sui migranti a bordo della Sea Eye 5 si infiamma. Il sindaco chiede con urgenza: "Fateli sbarcare subito!", ma le autorit√† tedesche declassano l'accesso, limitando il permesso solo ai pi√Ļ vulnerabili. Una situazione delicata che coinvolge non solo le leggi, ma anche vite umane in attesa di una soluzione immediata e umanitaria.

La Ong tedesca con 65 persone a bordo non √® in grado di raggiungere il porto di Taranto prima assegnato. Stanotte √® stata deviata in Sicilia ma ora sembra che il permesso di scendere sia solo per i fragili.