Pontecagnano rinvenuta morta un' altra tartaruga Caretta Caretta

Un nuovo triste rinvenimento scuote la costa di Pontecagnano: una tartaruga Caretta Caretta, ancora una volta vittima delle minacce del nostro mare. I bagnanti, spaventati dall’insolita presenza, hanno prontamente segnalato il ritrovamento ai proprietari dello stabilimento “Bagni Savoia”, che hanno immediatamente allertato le autorità per cercare di fare luce su questa perdita. È fondamentale sensibilizzare e agire per proteggere queste meravigliose creature marine.

Un nuovo esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stato trovato morto, ieri pomeriggio, sull’arenile dello stabilimento “Bagni Savoia”, in località Magazzeno a Pontecagnano. A rinvenirlo, alla riva, alcuni bagnanti, che hanno subito allertato i proprietari del lido. E questi ultimi, a loro volta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pontecagnano, rinvenuta morta un'altra tartaruga "Caretta Caretta"

