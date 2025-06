Ponte in Valtellina è tra i Comuni più sostenibili d’Italia

Ponte in Valtellina si distingue come uno dei 232 comuni più sostenibili d’Italia, un esempio virtuoso di equilibrio di genere, spazi verdi e mobilità eco-friendly. Questo riconoscimento, risultato di una dettagliata analisi della Rete dei Comuni Sostenibili, sottolinea il percorso innovativo intrapreso dal paese. Un modello che ispira e dimostra come la sostenibilità possa diventare la vera forza di comunità resilienti e all’avanguardia. Scopriamo insieme cosa rende Ponte in Valtellina un punto di riferimento per il futuro sostenibile.

Sondrio, 15 giugno 2025 – Equilibrio di genere nella giunta municipale, verde urbano e auto comunali sempre più green: questi i punti forti di Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, tra i comuni in cima alla speciale graduatoria che emerge dalla Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2025-26. La Rete dei Comuni Sostenibili, analizzando i dati forniti dal Comune di Ponte in Valtellina e da istituti di ricerca come l’Istat, ha stilato il Rapporto secondo cui Ponte in Valtellina raggiunge il 60% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte in Valtellina è tra i Comuni più sostenibili d’Italia

A coronamento dell'adesione del Comune di Ponte alla Rete dei Comuni Sostenibili, il 14 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la dimora storica del "Roseto del Drago" in Via Ginnasio 19 (Casa Cassan) sarà presentato il primo rapporto di sostenibilità e la Guid

