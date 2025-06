Polo Autotrasporti ricavi per 37 milioni di euro

Polo Autotrasporti di Pievesestina di Cesena si conferma protagonista nel settore con ricavi oltre 37 milioni di euro, segnando un incremento del 9,62% nel 2024. La cooperativa chiude l’anno con un utile netto di quasi 180.000 euro e un EBITDA superiore a 525.000 euro, testimonianza di una crescita solida e di una gestione efficace. Un risultato che preannuncia un futuro promettente, consolidando il ruolo di Polo Autotrasporti come punto di riferimento nel panorama logistico italiano.

Un 2024 in crescita per la cooperativa Polo Autotrasporti di Pievesestina di Cesena, che ha chiuso il bilancio con ricavi in crescita oltre quota 37 milioni di euro (+9,62%). L’utile netto è stato di quasi 180.000 euro, con un Ebitda di oltre 525.000 euro. I dati, come fa sapere Legacoop Romagna, sono stati presentati all’assemblea dei soci, che ha quindi eletto il nuovo consiglio di amministrazione, procedendo al rinnovo delle cariche sociali. Confermati otto degli undici consiglieri uscenti, il presidente Ginaldo Cantoni è stato rieletto, così come il vice Maurizio Dall’Ara. Il direttore Maurizio Angeli ha sintetizzato le linee strategiche della Cooperativa, che nei primi tre mesi del 2025 ha registrato un +18% dei ricavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo Autotrasporti, ricavi per 37 milioni di euro

