Poliziotto irpino fuori servizio salva un uomo tra le fiamme a Ischia

Un gesto di coraggio e altruismo che supera ogni confine: a Ischia, Michele Manzi, poliziotto irpino fuori servizio, si è immerso tra le fiamme per salvare una vita. La sua prontezza ha trasformato un momento di terrore in un atto eroico, dimostrando che il valore non ha bisogno di divise. Questa storia di coraggio ci ricorda che, anche lontano da casa, il vero eroe è colui che agisce con il cuore.

A Ischia, un assistente capo della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto in un incendio che aveva avvolto un appartamento, salvando la vita a un uomo rimasto bloccato all’interno. Il protagonista dell’azione è Michele Manzi, agente originario dell’Irpinia, in servizio sull’isola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Poliziotto irpino fuori servizio salva un uomo tra le fiamme a Ischia

In questa notizia si parla di: servizio - uomo - ischia - poliziotto

Come sta Rajae Bazzaz e la troupe di Striscia aggrediti durante un servizio: “Forti contusioni e un uomo in ospedale” - Rajae Bazzaz e la troupe di Striscia La Notizia sono stati aggrediti durante un servizio, riportando "forti contusioni" e un membro in ospedale.

Non ha esitato, il mio collega Michele, a lanciarsi all’interno di un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo che aveva reso l’aria irrespirabile. È accaduto a Ischia, dove un incendio in appartamento si sarebbe potuto trasformare in tragedia se l’agente, li Vai su Facebook

Poliziotto irpino fuori servizio salva un uomo tra le fiamme a Ischia; Poliziotto irpino si lancia tra le fiamme per salvare uomo rimasto intrappolato in casa; Ischia, incendio in abitazione: poliziotto fuori servizio salva un uomo e sventa il rischio esplosione.

Poliziotto irpino si lancia tra le fiamme per salvare uomo rimasto intrappolato in casa - Libero dal servizio, si e’ lanciato nelle fiamme che avvolgevano un appartamento per soccorrere un uomo che era rimasto intrappolato. Come scrive irpinianews.it