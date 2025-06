Poliziotti indagati per la morte di Mastropietro è polemica | killer del carabiniere pronto a fare una strage

Due poliziotti sono stati indagati per la tragica morte di Mastropietro, un caso che ha scosso l’opinione pubblica e acceso la polemica tra istituzioni e sindacati. La Procura definisce l’atto come “dovuto”, ma la questione solleva ancora più dubbi sulla trasparenza e responsabilità delle forze dell’ordine. È evidente che questa vicenda richiede una riflessione approfondita sulla giustizia e sulla tutela dei diritti di tutti.

Italiano torturato a New York, indagati anche due poliziotti. “Uno è nella scorta del sindaco Adams” - Il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, trader di criptovalute, si trasforma in un thriller urbano che scuote New York.

