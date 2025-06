Poliziotti indagati partita la raccolta fondi per aiutare gli agenti

In un momento delicato come questo, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia lancia una raccolta fondi per sostenere i due agenti del Commissariato di Grottaglie indagati in merito alla tragica perdita del carabiniere Carlo Legrottaglie. La solidarietà e l’unione tra colleghi diventano ancora più cruciali in circostanze così complesse, dimostrando che la comunità poliziottesca si sostiene a vicenda nei momenti di crisi. È fondamentale, quindi, che tutti uniscano le forze per fare la differenza.

Tarantini Time Quotidiano Il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), per voce del Segretario Generale Fabio Conestà , promuove l’avvio di una raccolta fondi a sostegno dei due agenti del Commissariato di Grottaglie attualmente indagati per atto dovuto, in relazione alla morte del criminale responsabile dell’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie. «I colleghi – afferma Conestà – sono intervenuti in un contesto di gravissimo pericolo, fronteggiando soggetti armati in un conflitto a fuoco in cui hanno rischiato la vita per difendere la collettività . Oggi, per quell’intervento, si trovano indagati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Poliziotti indagati, partita la raccolta fondi per aiutare gli agenti

In questa notizia si parla di: indagati - raccolta - fondi - agenti

Dalle schede e dai tabulati, emergerà quindi se Riccardo aveva preso accordi con i tre indagati #Pescara #Cronaca Vai su Facebook

SINDACATO POLIZIA MOSAP * COMISSARIATO GROTTAGLIE - POLIZIOTTI INDAGATI: «AL VIA LA RACCOLTA FONDI, SEGNO DI VICINANZA AI COLLEGHI PER AVERE FATTO IL LORO DOVERE; La morte del killer del carabiniere Legrottaglie: indagati due poliziotti. L'ira dei colleghi: «Schiaffo a chi; Carabiniere ucciso, indagati gli agenti che hanno ammazzato il killer.

Carabiniere ucciso a Brindisi, indagati gli agenti che hanno ucciso il malvivente - Polemica da parte di alcuni esponenti della maggioranza e dei sindacati Indagati gli agenti coinvolti nella doppia sparatoria nella quale ha perso la vita il carabiniere Legrottaglie, ed è però rimast ... Lo riporta informazione.it