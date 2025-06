Pogba ritorno vicino | l’ex Juve rimane in Europa e giocherà la prossima Champions League Tutti i dettagli sulla firma

Il ritorno di Paul Pogba si avvicina: l’ex Juve pronto a firmare con il Monaco, un passo importante per tornare in Europa e disputare la prossima Champions League. Dopo la squalifica per doping, il centrocampista francese potrebbe riabbracciare il calcio internazionale in Ligue 1, con un contratto fino al 2027. La suggestiva prospettiva di rivedere Pogba in campo europeo si fa sempre più concreta, lasciando i tifosi entusiasti di questa nuova avventura.

Pogba, ritorno vicino: giocherà la prossima Champions League. L'ex Juventus è ad un passo dalla firma con il Monaco in Ligue 1. Come riferito da Nicolò Schira su X, Paul Pogba si avvicina a grandi passi al Monaco. Il club del Principato ha pronto un contratto fino al 2027 per l'ex Juve, reduce dalla squalifica per doping. Il centrocampista francese dovrebbe così tornare in patria e giocare la Champions League. Pogba ha scelto l'Europa ed il suo paese per rilanciarsi dopo il lunghissimo stop. Potrebbe affrontare la Juventus nella prossima Champions.

Pogba ad un passo dal ritorno in Francia: contatti positivi con un club di Ligue 1 - Paul Pogba è ormai ad un passo dal tornare in Francia, con contatti positivi con un club di Ligue 1. Dopo un periodo turbolento segnato dalla squalifica per doping, il centrocampista francese si appresta a riaccendere la propria carriera nel campionato che lo ha visto esplodere.

