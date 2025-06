Pogacar trionfa al Giro del Delfinato 2025 per la prima volta | rimandata la vittoria numero 100

Tadej Pogacar conquista per la prima volta il Giro del Delfinato 2025, segnando un traguardo storico nella sua carriera. Sul podio, insieme a lui, il danese Vingegaard e il tedesco Lipowitz, testimonianza di un'edizione ricca di emozioni e talento internazionale. Nell'ultima spettacolare tappa al Plateau du Mont-Cenis, ha trionfato il francese Lenny Martinez, regalando un finale ad alta quota. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa epica corsa.

Tadej Pogacar si aggiudica il Giro del Delfinato 2025. Sul podio anche il danese Vingegaard e il tedesco Lipowitz. Nell'ultima tappa, con arrivo a Plateau du Mont-Cenis, successo del francese Lenny Martinez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

