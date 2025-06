Poesie e articolo di giornale torna il premio letterario nazionale Città di Forlì | ultimi giorni per inviare gli elaborati

Non perdere l'occasione di far ascoltare la tua voce: torna il Premio Letterario Nazionale Città di Forlì, giunto alla sua 22ª edizione. Ultimi giorni per inviare poesie e racconti, tra cui il prestigioso premio "Sandra Mazzini" e il concorso dedicato ai "Primi venticinque anni". Partecipa anche tu e lascia il segno nel panorama letterario italiano!

Il 22 giugno scade il termine per la partecipazione alla 22esima edizione del Premio letterario nazionale Città di Forlì. La rassegna comprende il premio "Sandra Mazzini" per la poesia inedita; il premio "In Magazine" per il racconto inedito sul tema "I miei primi venticinque anni"; il premio.

