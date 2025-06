Pochettino non fa dettare le regole a Pulisic | Siamo noi a decidere se ha bisogno di riposo

La tensione tra Mauricio Pochettino e Christian Pulisic si fa sentire, evidenziando come le decisioni sui recuperi e le convocazioni non siano solo questione di volontà. Il tecnico del Milan, forte della sua esperienza, ha chiaramente stabilito che non spettano a lui le regole dettate dall’entourage dell’attaccante americano. La partita tra gestione individuale e scelte tattiche promette di essere infuocata: ora, tutto dipende dalla volontà di entrambi di trovare un equilibrio.

Tensione tra il ct della Nazionale degli Stati Unit, Mauricio Pochettino, e la stella americana del Milan, Christian Pulisic. L’attaccante rossonero ha chiesto di non partecipare alla Gold Cup per recuperare dopo una stagione intensa, offrendosi però per le amichevoli preparatorie. La risposta del tecnico è arrivata in conferenza stampa e non lascia dubbi: esclusione totale. «Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio. I giocatori non devono capire o non capire, ma devono ascoltare e seguire il nostro piano. Non sta a loro dettarlo. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della Federazione, che possono valutarlo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pochettino non fa dettare le regole a Pulisic: «Siamo noi a decidere se ha bisogno di riposo»

