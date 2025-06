Playout Serie B primo round alla Sampdoria | i blucerchiati vincono a Marassi 2-0

Un inizio di stagione promettente per la Sampdoria, che nella prima sfida dei playout di Serie B si impone con autorità sulla Salernitana. A Marassi, i blucerchiati mostrano grinta e determinazione, segnando due volte e guadagnando un vantaggio prezioso in vista del ritorno. La vittoria 2-0 rappresenta un passo decisivo verso la salvezza, alimentando la speranza di una rinascita per i tifosi doriani.

Playout Serie B: la Sampdoria vince il primo round contro la Salernitana. A Marassi i blucerchiati vanno a segno due volte La Sampdoria compie un passo importante verso la salvezza imponendosi per 2-0 sulla Salernitana nell'andata dei playout Serie B. A Marassi, i blucerchiati dominano la prima frazione con un ispirato Sibilli, vicino al gol .

FINALE Andata playout di B, Samp-Salernitana 2-0: gol di Meulensteen e Curto; Playout Serie B, Sampdoria-Salernitana 1-0 (pt): Meleunsteen-gol, blucerchiati in vantaggio all'intervallo; Sampdoria-Salernitana, finalmente si gioca il playout: seconda chance per i blucerchiati.

