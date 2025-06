Playout Serie B è il giorno di Sampdoria-Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Il grande giorno è arrivato: Sampdoria e Salernitana si sfidano nel playout di Serie B, un appuntamento cruciale che deciderà il destino delle due squadre nella stagione 2024-25. Con probabili formazioni appena annunciate e una passione pronta a infiammare il Marassi, i tifosi si chiedono come poter seguire questa emozionante gara. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per vivere al massimo questo evento sportivo decisivo.

Sampdoria e Salernitana si affrontano per la gara di andata del playout di Serie B: ecco le probabili scelte di Evani e Marino e tutti i modi per poter seguire il match. Dopo i passaggi attraverso le aule di tribunale, è tutto pronto per la sfida di andata dell’ultimo atto della stagione calcistica 2024-25: il playout di Serie B. Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria ospita la Salernitana allo stadio Marassi di Genova nell’andata dello spareggio salvezza per rimanere nel campionato cadetto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

