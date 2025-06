Playoff Serie B | Penta Modena cade contro Pol Certaldo dopo 18 vittorie

Dopo un percorso impressionante fatto di 18 vittorie, il Penta Modena cade sotto i colpi del Pol. Certaldo nel playoff di Serie B. La sfida, combattuta e avvincente, si conclude con un risultato di 11-9 in favore degli ospiti, che dimostrano grande determinazione. È una serata che rimarrà nella memoria di appassionati e giocatori, segnando una svolta importante nel cammino della competizione. Una lezione di tenacia e spirito di squadra, anche nelle sconfitte più dure.

POL. CERTALDO 11 PENTA MODENA 9 (2-2 4-1 4-3 1-3) POL. CERTALDO: Desideri, Martini 2, Nesi 1, Toncelli 1, Lupi 1, Caronna, Baldinelli E., Baldinelli D., Frosecchi 2, Ulivi, Matteucci 4, Lotta, Cocca, Spacone. PENTA MODENA: Bertesi, Montante 1, Sorbini 2, Cojacetto 2, Rametta, Lorenzoni, Prampolini, Andrè 2, Gavioli, Gandolfi 1, Righetti 1, Meloni, Cavazzoni, Bouichichane; all.: Selmi. ARBITRO: Schettino M. NOTE: Baldinelli D. espulso definitivo per tripla temporanea. Cominciano nella maniera più complicata possibile i playoff per la promozione in Serie B del Penta Modena, che dopo diciotto risultati utili su diciotto gare disputate, perde per la prima volta in stagione contro un Certaldo che si conferma avversario ostica, anche se in fondo abbordabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Serie B: Penta Modena cade contro Pol. Certaldo dopo 18 vittorie

In questa notizia si parla di: modena - certaldo - penta - playoff

Due partite per decidere una stagione. Sabato 14 giugno, alle ore 19:00, alla Piscina Fiammetta di Certaldo, la nostra prima squadra affronterà il Penta Modena nella gara di andata dei playoff promozione per la Serie B. Modena arriva da imbattuta e con la mi Vai su Facebook

Playoff Serie B: Penta Modena cade contro Pol. Certaldo dopo 18 vittorie; Pallanuoto modenese: Penta Modena e squadra femminile ai playoff per la promozione; Pallanuoto modenese: Penta Modena ai playoff per la promozione in Serie B.

Pallanuoto modenese: Penta Modena ai playoff per la promozione in Serie B - Il Penta Modena si prepara ai playoff contro Certaldo e Calenzano per la promozione in Serie B e le finali nazionali. Riporta ilrestodelcarlino.it