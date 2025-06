Playlist da Maturità 2025 | Venditti resta il re ma tra le cuffie dei maturandi spuntano Sfera Alfa e i Queen per affrontare l’esame più temuto d’Italia

Nell’attesa della Maturità 2025, gli studenti trovano in playlist come Venditti, Sfera e i Queen il supporto perfetto per affrontare con grinta l’esame più temuto d’Italia. La colonna sonora diventa un rito di passaggio, un modo per alleggerire l’ansia e trovare la carica giusta. Ma cosa rende queste playlist così decisive? Scopriamolo insieme!

C'è chi giura che senza una playlist nelle orecchie la Maturità sia semplicemente impossibile da affrontare. E non si tratta solo di una moda passeggera: tra appunti, evidenziatori e ansia da prestazione, la colonna sonora dell'esame di Stato è diventata un vero e proprio rito di passaggio.

