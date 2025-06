Piuro e la Valchiavenna aspettano il Tour de Suisse con i protagonisti del ciclismo

Piuro e la Valchiavenna si preparano ad accogliere il prestigioso Tour de Suisse, un evento che infiammerà gli appassionati di ciclismo e non solo. Il Comitato Organizzatore ha in serbo un appuntamento imperdibile: martedì 17 giugno, Chiavenna si trasformerà nella cornice di una serata speciale dedicata ai protagonisti della corsa, offrendo un’anteprima emozionante prima dell’arrivo nella suggestiva Valle del Mera. Un’occasione da non perdere per vivere il grande ciclismo in modo unico.

Il Tour de Suisse arriva in Italia! 18 giugno 2025 Per la prima volta nella sua storia, il prestigioso Tour de Suisse attraverserà il confine italiano... e approderà proprio a Piuro! La quarta tappa, in partenza da Heiden, coprirà 193,1 km con un dislivel

