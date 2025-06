Più dibattito E l’ateneo garante per gli affitti

Marco Antoniotti, 63 anni, è stato tra i pionieri del corso di laurea in Informatica alla Statale di Milano e ha tracciato un percorso tra innovazione, ricerca e prestigiosi centri accademici internazionali. Dalla nascita dell’intelligenza artificiale ai sistemi complessi di Berkeley, la sua esperienza si intreccia con le sfide attuali come il dibattito sul ruolo dell’ateneo garante per gli affitti. Un esempio di come la formazione può essere motore di trasformazione sociale.

Marco Antoniotti, 63 anni, è stato tra i pionieri del corso di laurea in Informatica alla Statale di Milano. Iniziò il cammino tra i mainframe e i primi pc dell'Ibm e dell'Olivetti, nel 1981, e scrisse una tesi sull' intelligenza artificiale. La carriera tra centri di ricerca di imprese e gli Stati Uniti, dalla New York University (dove ottenne il dottorato) a Berkeley, dove si è occupato di simulazione di sistemi complessi. Poi la decisione di rientrare in Europa, dopo essersi sposato ed essere diventato papà. Bicocca la destinazione, da professore associato a direttore del dipartimento di Informatica.

