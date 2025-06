Pitti Bikes la moda sale in sella al futuro

A Pitti Bikes, la moda si conquista in sella al futuro, unendo stile, innovazione e sostenibilità. La bicicletta diventa simbolo di un'epoca che abbraccia l'equilibrio tra urbanità e natura, tra tradizione artigianale e progresso tecnologico. Un tema che invita a riflettere sul nostro modo di muoverci e di vivere, segnando un passo decisivo verso un domani più green e consapevole. A voi il viaggio tra design, cultura e futuro su due ruote.

Due ruote, una grande passione. Pitti Bikes è il nuovo tema dei saloni estivi di Pitti Immagine, presentato in occasione di Pitti Uomo 108, in programma a giugno 2025 alla Fortezza da Basso di Firenze. Una scelta creativa che non è solo estetica, ma culturale: la bici diventa metafora dei nostri tempi, un mezzo che interpreta le esigenze del presente e le visioni del futuro, in equilibrio tra città e natura, tra artigianalità e tecnologia. A coordinare la nuova campagna di comunicazione è il creative director Angelo Figus, con le immagini firmate dal fotografo Alessandro Timpanaro e il concept grafico a cura di Alessandro Gori.

