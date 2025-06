Pistoiese, lo zoccolo duro. Anche Pinzauti nel motore.

La Pistoiese si conferma sempre più compatta e determinata, rafforzando il suo nucleo di elementi affidabili e di grande esperienza. Tra loro spicca Lorenzo Pinzauti, attaccante fiorentino che da anni incarna la professionalità e il talento in campo. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il progetto arancione, pronta a scrivere un’altra stagione di successi. Con lui nel motore, la squadra punta a traguardi ambiziosi e a consolidare la propria identità nei campionati di Serie D.

Altro giorno, altra conferma. E anche stavolta, così come nelle tre precedenti permanenze, non si tratta di un nome qualunque ma di un giocatore di assoluto valore per la Serie D. Il quarto calciatore confermato dalla Pistoiese è infatti l'attaccante Lorenzo Pinzauti, nativo di Firenze, che nel 202526 comincerà quindi la propria terza stagione in arancione, dopo la scorsa e quella del 2122 in Serie C. Nell'ultimo campionato Pinzauti, arrivato in chiusura di calciomercato estivo, ha messo a referto sette reti e un assist in tutte le competizioni, giocandosi spesso il posto da titolare con Simeri e Sparacello.