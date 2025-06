Piscine e sicurezza Ausl in campo | Rispetto degli standard igienici E sorvegliare sempre i bambini

La sicurezza degli utenti è la priorità assoluta per l’Ausl, che si impegna quotidianamente a garantire ambienti puliti e sorvegliati. Mantenere standard igienici elevati e monitorare costantemente le strutture permette di assicurare un divertimento senza rischi, soprattutto per i più piccoli. Un ambiente sicuro è il miglior modo per godersi l’estate in totale serenità, perché il benessere di tutti è al centro delle nostre azioni.

Un tuffo in piscina è il simbolo dell'estate: sollievo dal caldo, gioco e relax. Ma dietro ogni momento di svago c'è un sistema attento e scrupoloso che lavora per garantire che l'acqua sia pulita, gli ambienti sicuri e il divertimento non si trasformi in pericolo. L'Ausl è in prima linea nel controllo delle strutture, con ispezioni e analisi che mirano a tutelare la salute dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. "La sicurezza degli utenti è la nostra priorità – spiega Carolina Ianuale, responsabile dell'unità operativa Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria imolese –. Le piscine devono rispettare rigorosi standard igienico-sanitari, e il nostro compito è verificare che ogni impianto sia conforme alle normative.

