Pioggia di missili verso Israele esplosioni a Gerusalemme Sirene a Tel Aviv in Golan e Cisgiordania L' Idf ai civili | Andate nei rifugi Media | A Teheran colpito il quartier generale della polizia

Una notte di tensioni esplosive tra Israele e Iran scuote il Medio Oriente. Tra sirene, esplosioni e sfollamenti, la regione si confronta con un nuovo capitolo di conflitto che minaccia la stabilità. Mentre i civili cercano rifugio e le città si preparano a ulteriori scontri, gli occhi del mondo sono puntati su un'escalation che potrebbe avere conseguenze drammatiche per tutto il territorio. La situazione rimane critica: cosa ci riserva il futuro?

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pioggia di missili verso Israele, esplosioni a Gerusalemme. Sirene a Tel Aviv, in Golan e Cisgiordania. L'Idf ai civili: «Andate nei rifugi». Media: «A Teheran colpito il quartier generale della polizia»

In questa notizia si parla di: israele - pioggia - missili - esplosioni

Musica e propaganda: la pioggia di fondi pubblici di Israele per sostenere i suoi artisti all’Eurovision - L’Eurovision, nato nel 1956 per promuovere l’unità europea attraverso la musica, si è sempre presentato come un simbolo di solidarietà tra i paesi partecipanti.

MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano: l'Iran ha lanciato missili verso Israele. Esplosioni a Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo. Lo scrive Ynet. I palazzi hanno tremato ha constatato l'ANSA. Esplosioni anche a Gerusalemme. #ANSA http Vai su Facebook

Ieri Antonio Tajani, con la solennità di chi si affida agli astri, ha dichiarato: “Non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele contro l’Iran”. Appena 16 ore dopo, nella notte, Israele ha attaccato l’Iran: siti nucleari colpiti, esplosioni, Khamenei che g - X Vai su X

Esplosioni a Teheran, colpito il quartier generale nucleare; Nuove esplosioni a Teheran. Ministro della difesa: Chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut; Israele, pioggia di missili dall’Iran e dallo Yemen nella notte: 8 morti e 200 feriti. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

Pioggia di missili su Israele, anche dallo Yemen. Nuove esplosioni a Teheran. Ita ferma i ... - Il bilancio provvisorio delle vittime è di 10 morti, tra i quali dei bambini, 200 feriti e una ventina di disp ... Riporta msn.com