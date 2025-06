Pinguini Tattici Nucleari in 40mila all' Ippodromo | Treviso è qui la festa

L’attesa è finita: i Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato l’Ippodromo di Treviso in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, regalando due ore di musica coinvolgente e spettacolo mozzafiato. Con quasi 40mila fan provenienti da tutta Italia, l’evento del 14 giugno si è confermato l’appuntamento più atteso dell’estate trevigiana. Un successo che resterà nella memoria di tutti, confermando il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena musicale italiana.

Doveva essere l'evento musicale dell'estate trevigiana e così è stato: i Pinguini Tattici Nucleari hanno infiammato sabato sera, 14 giugno, l'Arena della Marca all'Ippodromo Sant'Artemio. Due ore di musica e spettacolo a cui hanno assistito quasi 40mila spettatori arrivati da tutta Italia.

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI / Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Treviso inizia con l'esplosione iniziale di oltre trecento chili di coriandoli a forma di pixel. Esplode la gioia dei fans. Nel video, l'inizio dello show Vai su Facebook

