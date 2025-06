Picchiò l'arbitro 18enne del figlio in casa aveva anche 2 orologi del giovane | rischia accusa di rapina

Un episodio inquietante scuote la cronaca sportiva: un arbitro 18enne, coinvolto in una vicenda che potrebbe portare all'accusa di rapina, si trova al centro di un’indagine per aver rinvenuto due orologi appartenenti al suo stesso figlio, durante una perquisizione. La vicenda si è scatenata dopo un rigore nella finale ad Arezzo, lasciando dietro di sé interrogativi sulla compatibilità tra le passioni sportive e il rispetto delle regole. Continua a leggere.

L'episodio era scattato dopo un rigore assegnato nella finale del torneo ad Arezzo e l'arbitro 18enne aveva ricevuto una prognosi di almeno 40 giorni. Durante una perquisizione disposta dalla Procura che indaga sull'accaduto, in casa dell'uomo però rinvenuti anche due orologi che appartenevano proprio al giovane.

Follia al torneo di calcio under 12, papà picchia arbitro 18enne e lo manda in ospedale: “Basta minimizzare” - Un episodio sconcertante scuote il mondo dello sport giovanile: durante un torneo under 12 ad Arezzo, un genitore ha aggredito brutalmente un arbitro di appena 18 anni, lasciandolo in ospedale con lesioni serie.

Angelo Di Livio torna a quel 18 giugno 2002 e svela cosa disse all’arbitro Byron Moreno, il protagonista dello scandalo che mandò a casa l’Italia del Trap contro la Corea del Sud. Vai su Facebook

