Picchiato dalla baby gang Ora rischia di perdere l’udito

Un episodio che scuote le coscienze: un giovane di 14 anni di Monsummano, vittima di un'aggressione selvaggia da parte di coetanei, rischia ora di perdere l’udito. Un fatto che mette in discussione la sicurezza delle nostre comunità e solleva inquietanti interrogativi sulla crescente violenza tra i più giovani. La famiglia del ragazzo ha denunciato, chiedendo giustizia e maggiore attenzione. È il momento di riflettere su cosa si possa fare per proteggere i nostri figli e il nostro domani.

Monsummano Terme, 15 giugno 2025 – Aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei, minorenni poco più che bambini, senza un motivo apparente. È quanto accaduto a un ragazzo di 14 anni di Monsummano, che adesso rischia di perdere l’udito da un orecchio. Una storia agghiacciante, che solleva troppe domande sulla società e su cosa si possa nascondere anche nelle cittadine finora considerate tranquille e sicure. La famiglia del ragazzo ha denunciato i responsabili dell’aggressione e secondo il loro legale di parte civile, l’avvocato Luca Poladretti del Foro di Pistoia, nei prossimi due mesi ci saranno gli interrogatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiato dalla baby gang. Ora rischia di perdere l’udito

