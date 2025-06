Picchia selvaggiamente la compagna mentre sono in taxi | turista arrestato in Penisola Sorrentina

Una vacanza da sogno si trasforma in tragedia: un turista bosniaco di 38 anni è stato arrestato in Penisola Sorrentina per aver aggredito brutalmente la compagna durante un viaggio in taxi. La scena, che ha lasciato tutti senza parole, mette in luce la drammatica realtà di comportamenti violenti anche in momenti di relax. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che scuote la comunità locale e solleva importanti riflessioni sulla tutela delle donne.

Un uomo bosniaco di 38 anni, in vacanza in Penisola Sorrentina, è stato arrestato dai carabinieri per aver selvaggiamente picchiato la compagna, colpendola con pugni violenti al volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piano di Sorrento, picchia violentemente la compagna: arrestato turista 38enne - I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato in flagranza un cittadino bosniaco di 38 anni per lesioni personali gravi in danno della propria compagna. Si legge su msn.com