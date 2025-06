Piazzapulita Renzi perde il controllo con Bocchino | Con quella vocina lì

In un’escalation di toni e tensioni, PiazzaPulita si trasforma in un ring politico, dove Matteo Renzi e Italo Bocchino si affrontano tra sussurri e accuse. La scena è più vibrante di uno spettacolo di boxe, con Renzi che scaglia la prima stoccata: un'intimidatoria rivelazione su Alfredo Mantovano. La battaglia è aperta, e il pubblico si chiede: quali saranno le prossime mosse di questa disputa infuocata?

Non suona il gong a PiazzaPulita, ma gli studi di La7 sono un ring in piena regola. All’angolo sinistro (ma un po’ più al centro) Matteo Renzi, a quello destro Italo Bocchino. Il primo colpo, sotto la cintura, lo porta il leader di Italia Viva. «Qui c’è un problema che Italo Bocchino non può dire per i suoi rapporti d’amicizia, un problema che ha un nome e cognome e che si chiama Alfredo Mantovano. Un uomo che con la scusa di.». Bocchino sgrana gli occhi: «Ma che.», «Fammi finire Italo!», «Ma come fai a dire queste cose vergognose?». Renzi si volta sospirando, quasi per trattenere la rabbia. «Queste cose vergognose le fai te quando ti fai i selfie», sbotta l’ex premier nei confronti del direttore editoriale del Secolo d’Italia, che nel frattempo continua e la butta sul personale: «Ma solo perché i servizi segreti ti hanno tolto la scorta fai così, dai ti ha dato i poliziotti va bene lo stesso». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it