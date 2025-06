Piazza della Repubblica strisce pedonali quasi ' invisibili' Aci | Sicurezza a rischio

A piazza della Repubblica, le strisce pedonali sbiadite e quasi invisibili mettono a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. L'ACI denuncia questa criticità che genera incertezza e pericolo, costringendo i veicoli a frenate improvvise e potenziali incidenti. È urgente intervenire per ripristinare visibilità e sicurezza, garantendo un attraversamento sereno e protetto per tutti. La sicurezza stradale deve essere una priorità , e intervenire subito è il primo passo verso un ambiente più sicuro.

Aci denuncia la 'quasi invisibilità ' di alcune strisce pedonali in zona piazza della Repubblica che risultano sbiadite o quasi cancellate. Una problematica che "crea incertezza nel pedone durante l’attraversamento della strada ma costringe lo stesso automobilista a brusche frenate per un evidente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piazza della Repubblica, strisce pedonali quasi 'invisibili'. Aci: "Sicurezza a rischio"

