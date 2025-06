Piano San Cristoforo il sottosegretario Alfredo Mantovano in città per i dettagli

Il 17 giugno, il sottosegretario Alfredo Mantovano sarà in città e a Palermo per discutere del Piano San Cristoforo, un progetto strategico volto a rivoluzionare le infrastrutture e migliorare la qualità sociale e ambientale delle aree coinvolte. Un’occasione imperdibile per conoscere i dettagli di questa iniziativa fondamentale per lo sviluppo locale e regionale, che promette di portare benefici concreti e duraturi alle comunità.

Martedì 17 giugno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sarà in città e poi a Palermo ''per tenere due riunioni relative al Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree.

